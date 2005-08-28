التحالف البعثسلفي ضد الديمقراطية

اصبح موضوع صياغة الدستور العراقي الجديد مثار جدل مختلف الاوساط العراقية خلال الايام الماضية مع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي عليه خاصة وان كل فريق مشارك في كتابة مسودة الدستور يحاول تغيير بعض البنود فيه.