التحالف البعثسلفي ضد الديمقراطية

وكما هو معروف فان مسودة الدستور العراقي كانت قد قدمت الى الجمعية الوطنية قبل اسبوع الا ان جهات في داخل العراق وخارجه حاولت بمختلف الاساليب اجراء تغييرات في مواد الدستور المقترح.
وهذه التغييرات المستمدة من الافكار الوهابية السلفية والعقلية الجاهلية التي لا تعترف باي حق للآخرين.
وقد انتشرت هذه الافكار التي تعادي اي شكل من اشكال الحضارة الغربية على المستوى العالمي بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر .
وتاتي خطورة هذه الافكار التي تؤمن فقط بالتفسير السلفي والوهابي للاسلام من انها تشجع على قتل وقطع اعناق الآخرين امام اعين الناس وتكفر اتباع الديانات والمذاهب الاخرى.
ان اساس الفكر السلفي الذي يتركز في الجزيرة العربية هو معارضته للاجتهادات الدينية والتناغم مع باقي الاديان والمذاهب وحوار الحضارات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وادى هذا الفهم المتحجر للمعتقدات الدينية الى رسم صورة عنيفة جدا في اذهان الراي العام العالمي عن الاسلام الاصيل الذي بشر به نبي الرحمة محمد (ص) , كانت من نتيجتها المواجهة الحالية بين الشرق والغرب.
والفكر السلفي الذي كان منحصرا في السابق في الجزيرة العربية وافغانستان قد انتشر في الوقت الحاضر بشكل مرعب في العراق حيث ان جميع العمليات الانتحارية التي تقع هناك ينفذها افراد ينتمون الى هذه الظاهرة الدينية الشاذة.
ويتلاقى الفكر السلفي في النهاية مع اسس حزب البعث العراقي الفاشي الذي لا يحترم الراي والراي الآخر.
ومع ان حزب البعث العراقي هو حزب علماني ويعارض اي نوع من الافكار الدينية الا ان دكتاتور العراق المخلوع صدام بعد هزيمته في حرب الكويت بدا بفسح المجال للعناصر السلفية الوهابية من اجل الخروج من عزلته السياسية وتركيز دعائم نظامه المتهاوي امام المد الشيعي الشعبي.
وقد استغل صدام هذه العناصر ووفر لهم الامكانيات والوسائل للقيام بعمليات انتحارية ضد المصالح الغربية ومواجهة نفوذ زعماء الشيعة العراقيين.
وبعد انهيار نظام صدام الفاشي عمدت العناصر السلفية الوهابية استراتيجيتين لتحقيق اهدافها المشؤومة , فكان هدفهم الاول اثارة الرعب والهلع في صفوف القوات الاجنبية في العراق عن طريق القيام بعمليات انتحارية لرسم صورة مرعبة عن الاسلام , اضافة الى تحقيق هدفهم الثاني وهو منع شيعة العراق من الحصول على حقوقهم الطبيعية عن طريق كتابة الدستور وتاسيس مجتمع مدني ونظام برلماني.
وعلى هذا الاساس فقد دخل السلفيون المجرمون في تحالف غير مقدس مع فلول النظام البعثي المقبور مستفيدين من الاجواء الديمقراطية الحرة في العراق لمنع اقامة نظام ديمقراطي تعددي يرتكز على حكم الشعب.
وقد ظهرت هذه المحاولات المعرقلة تحت غطاء معارضة مسودة الدستور واقامة استفتاء عام وانتخابات حرة الى الحد الذي قام فيه اعضاء حزب البعث والسلفيين خلال الايام القليلة الماضية بالتظاهر ضد الدستور العراقي المقترح.
ومع الاسف فان هذه الزمر تتلقى دعما من بعض الدول العربية المجاورة للعراق لان هذه الدول لا ترغب ان تحصل اغلبية الشعب العراقي على حقوقها المسلوبة عن طريق الدستور والديمقراطية.
وعلى هذا الاساس فانه اذا لم تتخذ الحكومة والجمعية الوطنية العراقية اجراء صارما لاحتواء الجماعات السلفية وشراذم حزب البعث , فان هذه الجماعات ستحاول من خلال مساندتها من قبل الدول العربية زعزعة الوضع الامني في العراق وجره الى الى الانزلاق في حوب اهلية.
لقد قدمت غالبية الشعب العراقي العديد من الضحايا من اجل تاسيس مجتمع مدني الا ان استمرار الوضع الراهن واعطاء الحرية للبعثيين والسلفيين لتازيم الاوضاع الامنية , سيجعل مستقبل العراق يواجه طريقا مسدودا.
ومن هذا المنطلق يتعين على الحكومة العراقية في الوقت الحاضر اعلان حالة الطوارئ على وجه السرعة وتشكيل قوات تدخل سريع مكونة من الشباب العراقي المؤمن الملتزم والقاء القبض على زعماء الجماعات السلفية الوهابية والبعثية وانزال العقاب بهم , لانه في غير تلك الحالة فان هذه الجماعات الاجرامية لن تسمح باقماة نظام ديمقراطي في العراق./انتهى/
حسن هاني زاده - خبير الشؤون الدولية بوكالة مهر للانباء
اصبح موضوع صياغة الدستور العراقي الجديد مثار جدل مختلف الاوساط العراقية خلال الايام الماضية مع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي عليه خاصة وان كل فريق مشارك في كتابة مسودة الدستور يحاول تغيير بعض البنود فيه.
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