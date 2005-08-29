الجعفري : لا مكان لحزب البعث في العراق الجديد

ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية ان الجعفري قال في مؤتمر صحافي "لا مكان لحزب البعث في العراق على الاطلاق , هذا يجب ان يفهمه الجميع , لا مكان له بعد ان هدر الدماء وعمل ما عمل " واضاف ان "التاريخ لا يعود الى الوراء".
واوضح الجعفري "لكننا نفرق بين الحزب وبين من انخرط فيه , نحن مع الكتله الكبيره من الابرياء نحتضنهم ونرعاهم ونحمي حقوقهم ولا يمكن ان يمسهم احد بسوء اطلاقا".
وتابع الجعفري يقول "لكن كحزب بنظريته وهيكيلته ورموزه , لا مكان له في العراق وليست هذه بدعة ".
واضاف الجعفري انه تتم حتى اليوم ملاحقة الفاشيين والنازيين "جيلا بعد جيل على الرغم من انهم لم يعملوا لابناء بلدهم ما عمل حزب البعث الذي حكم العراق ما عمله بالعراقيين , حيث دفن من دفن وقتل من قتل وفجر من فجر".
وقال متحدثا عن البعثيين "عليهم ان يرعووا ويعودوا الي رشدهم وان يشعروا ان خطابا كهذا اقرب لهم ولوطنيتهم "
واضاف "عليهم ان يعودوا الى رشدهم وسيجدوا في قلب شعبنا وفي احضان شعبنا من السعه ما يسمح بالصفح عنهم والتعامل معهم في بدايه جديده ".
واشار الي ان "الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين لم تترك عائله الا وفيها اكثر من شهيد واكثر من سجين واكثر من مشرد عبثت بمقدساتنا وقيمنا واشاعت ثقافات غريبه علي مجتمعنا".
واضاف "اقول بكل ثقه نحن الذين سنحمي البعثيين الذين لم يرتكبوا جرائم ونحن من سيحمي ان شاء الله عوائل الذين ارتكبوا جرائم نحمي اولادهم وبناتهم وزوجاتهم لاننا لا ناخذ البريء بجريرة الجاني ".
واكد الجعفري "لن يستوعبهم احد غير الشعب العراقي , والمزايدات من هنا وهناك تطول عليهم الطريق والطريق القصير ان يعودوا الي رشدهم وسيجدون في قلوبنا وعقولنا سعه كبيره نتبادل معهم ونبدا معهم صفحه جديده ".
وكان قد تم رفع كلمة "حزب " من المادة السابعة في الدستور العراقي والتي تشير الى حزب البعث بناء علي الحاح العرب السنه وبقيت كلمة "البعث الصدامي ".
وجاء النص الجديد في الدستور يقول "يحظر كل كيان او نهج يتبني العنصريه او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له , وبخاصه البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمة كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعدديه السياسيه في العراق "./انتهى/
اعلن رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري اليوم الاثنين انه لا مكان لحزب البعث في العراق الجديد, داعيا البعثيين الى العودة الى رشدهم.
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