رفسنجاني:التعاون الوثيق بين ايران وباكستان يعزز السلام والاستقرار في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للانباء ان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أشار خلال استقباله للسفير الباكستاني اليوم الى النتائج الايجابية التي يحققها مشروع مد أنابيب نقل الغاز الايراني الى كل من باكستان والهند ودورها في تنمية اقتصاد المنطقة وتعزيز استقرارها مضيفا " ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنظر الى هذا المشروع على انه مشروع سلام وصداقه ".

وأكد أيضا في هذا اللقاء على حق ايران الطبيعي في استخدام التقنية النووية لاغراض سلمية وعزم الشعب الراسخ على انجاز هذا الأمر موضحا " بعد ازالة العراقيل , يمكننا ان نحقق نتائج مثمرة لبلدينا من خلال التعاون الثنائي الوثيق في مجال الاستفادة السلمية من الطاقة النووية ".

وتطرق هاشمي رفسنجاني الي موضوع افغانستان والعراق معتبرا هذين البلدين بانهما من اهم قضايا العالم الاسلامي مضيفا " التعاون الوثيق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان يلعب دورا اساسيا في إقرار السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان والمنطقة " .

من جهته وصف السفير الباكستاني في طهران " اقبال احمد خان " العلاقات الثنائية بين البلدين بانها جيدة قائلا " الحكومة الباكستانية ترغب بإقامة علاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات ".

وتطرق السفير الباكستاني في هذا اللقاء الى موضوع الملف النووي الايراني مؤكدا أن بلاده تدعو الى تسوية تامة لهذا الموضوع بطريقة سلمية وفي اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ./انتهى/