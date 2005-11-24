مقتل ضابطي شرطة في انفجار سيارة في افغانستان

ونقلت وكالة مهر للانباء عن رويترز ان السياره مملوكه لمسؤول محلي كان قد وصل لتوه قبل الانفجار الي مبني الشرطه في منطقه خوجياني في اقليم ننكرهار.
وكان المسؤول المحلي قد جاء ليحضر اجتماعا عن تهريب المخدرات واصيب في الانفجار بينما قتل ضابطا شرطه كانا قريبين من الانفجار.
وقال خليل الله ضيائي قائد شرطه الاقليم ان القتيلين ضابطان بالشرطه.
ولم يذكر ضيائي شيئا عمن يشتبه في ان يكون وراء الهجوم , وينشط عناصر طالبان في المنطقه التي تشتهر ايضا بزراعه الافيون في افغانستان.
وافغانستان هي اكبر مصدر للافيون الذي يصنع منه الهيروين.
ولقي اكثر من 1100 شخص معظمهم من المتشددين وان كان من بينهم ايضا نحو 60 جنديا امريكيا حتفهم هذا العام في عمليات مسلحه شنها مقاتلو طالبان في افغانستان وهو اكثر الاعوام عنفا منذ ان اطاحت قوات تقودها الولايات المتحده بحكومه طالبان في عام 2001./انتهى/
قال ضابط من شرطة الافغانية ان ضابطي شرطة قتلا اليوم الخميس حين انفجرت قنبلة في سيارة داخل مقر للشرطة بشرق البلاد.
رمز الخبر 257803
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