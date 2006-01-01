حرق 343 سيارة في ليلة رأس السنة الجديدة في فرنسا

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن الصحافة الفرنسية انه احرقت 343 سيارة في فرنسا قبل الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (3,00 تغ) في مقابل 323 العام الماضي في الساعة ذاتها حسب الشرطة الفرنسية التي اوقفت 266 شخصا لاسباب عدة خلال ليلة رأس السنة .
فقد احرقت 137 سيارة في ايل دو فرانس (في مقابل 143 في الساعة نفسها العام الماضي), ولم تحرق اي سيارة في باريس, واوقف 266 شخصا قبل الساعة الرابعة من صباح اليوم .
وعلى كافة الاراضي الفرنسية, انتشر خمسة وعشرون الف شرطي ودركي منهم 70 وحدة متحركة من شرطة مكافحة الشغب, كما افادت القيادة العامة للشرطة الوطنية .
وقد استنفرت هذه القوات لتوفير الأمن ليلة راس السنة التي يحتفل بها هذه المرة في ظل حالة الطواريء التي اعلنت خلال اضطرابات تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ./انتهى/
اعلنت الشرطة الفرنسية انها اوقفت 266 شخصا الليلة الماضية لاسباب مختلفة حيث تم احراق 343 سيارة في فرنسا خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة .
رمز الخبر 272423
تعليقك