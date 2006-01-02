مقتل واحد وثلاثين شخصا في فيضانات وسط اندونيسيا

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الانباء السعودية ان وسائل الاعلام المحلية في اندونيسيا ذكرت ان حوالى 31 شخص ماتوا بعد تسبب الامطار الغزيرة بانزلاقات ارضية فى تل بانتى شرقى محافظة جاوه.
وذكر مسؤول من بانتى انه تم انتشال حتى الان 22 جثة واصيب ستة عشر شخصا بسبب الصخور والحطام المتطاير حيث دمر 14 منزل ومدارس داخلية بسبب الفيضان الذى اجتاح بانتى./انتهى/
قال مسؤولون حكوميون فى اندونيسيا ان فيضانات جرفت منازل ومدارس وسط اندونيسيا صباح اليوم مما ادى لمقتل 31 شخصا وجرح 16 اخرين.
رمز الخبر 273006
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