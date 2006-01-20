آيه الله جنتي : الشعب الايراني اصبح متفائلا بالحكومه

وافاد مراسل وكاله مهر للانباء ان خطيب صلاه الجمعه دعا نواب المجلس بالاهتمام في المشاريع الوطنيه وترك التفكير الضيق اذ ان من شان هذا التفكير ان يعطل المشاريع الكبري في البلاد.

وشرح امام جمعه طهران الموقت الذي كان يتحدث خلال خطبتي صلاه الجمعه في جامعه طهران ابعاد عيد الغدير وفضائل امير المومنين الامام علي بن ابي طالب "ع" حيث تطرق الي بعض الاحداث التاريخيه الذي عاصرها الامام علي "ع".

واشار عضو مجلس صيانه الدستور الي ذكري استشهاد السيد نواب صفوي زعيم تنظيم فدائي الاسلام في الخمسينات من القرن الماضي قائلا : ان دماء الامام علي " ع" كانت تجري في عروق اعضاء فدائي الاسلام اذ انهم طرحوا الحكومه الاسلاميه لاول مره انذاك .

.تطرق ايه الله جنتي الي مفهوم العداله في المجتمع قائلا لا يمكننا ان نتحدث عن العداله دون الاهتمام بالعداله الذي كان يسعي الي تكريسها الامام علي "ع".

ووصف ايه الله جنتي هروب الرساميل من البلاد بانها اكبر ظلم يقع في البلاد.

وتطرق الي السياسه الخارجيه التي تنتهجها حكومه الرئيس احمدي نجاد قائلا ان من اهم قوه هذه الحكومه اتخاذها موقف صلب تجاه الغرب وكان بالاحري ان ننتهج مثل هذه السياسه تجاه الغرب قبل عده سنوات .

واشارخطيب صلاه الجمعه الي حادث اعتداء الجنود الاميركان علي فتاه فيليبينيه منتقدا الصيانه التي تعطي الي الجنود الاميركيين في بعض البلدان ./انتهي/

