هاشمي رفسنجاني : لم نسبب الاذي الي الغرب ولكن هذه الحاله لا يمكنها ان تستمر

وافاد مراسل وكاله مهر للانباء ان خطيب صلاه الجمعه في طهران اكد ان الغرب يرتكب ظلما واجحافا ضد الشعب الايراني في حرمانه من حقه المشروع للحصول علي التقنيات النوويه للاغراض السلميه .

واضاف هاشمي رفسنجاني : نحن لا نريد اكثر من حقوقنا المشروعه ولكن الدول الغربيه واميركا جعلتا انظار العالم متجهه الي فيينا كي يري ماذا سوف يفعل مجلس الحكام .

واضاف خطيب صلاه الجمعه مخاطبا مجلس الحكام : لا ترتكبوا خطأ واذا ما ترغبون بالا تحصل ايران علي الاسلحه النوويه فثمه طرق اخري يمكن اللجوء اليها .

واضاف ان الوفد الايراني بذل كل مساعيه لجلب ثقه المجتمع الدولي حيث تعاون بمصداقيه مع الوكاله الدوليه ونحن كنا ان نتخيل بان اعضاء مجلس الحكام لا يمكنهم ان يرتكبوا خطأ ويسجلوا صفحه سوداء في التاريخ .

واضاف رئيس مجمع تشخيص مصلحه النظام ان الدول الخمس الاعضاء الدائمه في مجلس الامن التي لها حق اتخاذ اي قرار من خلال تمتعها بحق النقض " الفيتو" اذا ما قررت احاله ملف ايران النووي الي مجلس الامن فكيف يمكن لشعوب العالم ان يثقوا بهذه الموسسه الدوليه .

وحذر هاشمي رفسنجاني الغرب من ارتكاب اي ظلم ضد الشعب الايراني قائلا ان الغرب اذا ما ارتكب هذا الظلم لم يحصل علي اي شي ء لان الله سبحانه وتعالي مع هذا الشعب الذي ناضل طيله خمسين عاما وقدم كثير من الشهداء.

واضاف امام جمعه طهران الموقت ان العالم الاسلامي سيشق طريقه في ظل الثوره الاسلاميه والاعداء سواء تعاونوا ام لم يتعاونوا فان العالم الاسلامي لم يتراجع عن اهدافه وعلي الغرب ان يدرك بان ربع سكان الكون لهم الحق ان يتواجدوا علي الساحه العالميه .

وتطرق امام جمعه طهران الموقت الي قيام بعض الصحف الغربيه في نشر صور مسيئه الي النبي الاعظم "ص" قائلا ان الذين قاموا بنشر مثل هذه الصور المشينه يتصورا بانهم سوف ينتقموا من المسلمين ولكن عليهم ان يدركوا بانهم قد اضروا بانفسهم اكثرمما يضروا بغيرهم.

واضاف خطيب صلاه الجمعه ان العالم الاسلامي بات غاضبا من هذه الاعمال المشنه والمسيئه للنبي الاعظم "ص" لان يعتبرها اهانه اليه ولكن الغرب يعتبر اهانه المسلمين بانها حريه التعبير واذا كان انتهاك حرمه ربع سكان العالم حريه التعبير لماذا لم تسمحوا للاخرين ان يعبروا عن ارائهم .

واشار هاشمي رفسنجاني الي ذكري انتصار الثوره الاسلاميه وتزامنها مع عاشوراء شارحا اسباب قيام الامام الحسين "ع" قائلا ان الايرانيين اتوعبوا جيدا مفاهيم ثوره الامام الحسين وكان من نتائج هذه الدروس انتصار الثوره الاسلاميه في ايران التي استمدت من ثوره الامام الحسين "ع"./انتهي/