رئيس الجمهوريه: بامكان الدول الاسلاميه حل الكثير من مشاكلها عبر تعاونها

وافادت وكاله مهر للانباء ان رئيس الجمهوريه " محمود احمدي نجاد " اكد لدي لقائه وزير الخارجيه التونسي " عبد الوهاب عبد الله " ان تظافر جهود الدول الاسلاميه فيمابينها من شانه ان يودي الي تسويه الكثير من المشاكل التي يواجهها العالم الاسلامي لاسيما القضيه الفلسطينيه.

وشدد الرئيس " احمدي نجاد " علي ان استخدام الامكانات الهائله الموجوده لدي الشعوب الاسلاميه بامكانه ان يدفع عجله الدفاع عن كيان الاسلام وعظمته نحو الامام بكل قوه واقتدار.

واشار رئيس الجمهوريه الي المسووليه الملقاه علي عاتق الشعوب والحكومات الاسلاميه في الوقت الحاضر موضحا ان ايران وتونس ونظرا لثقافه وحضاره شعبيهما تتحملان مسووليه اكبر علي الصعيد الدولي.



واشاد بالمواقف المشرفه التي تعتمدها تونس في الاوساط الدوليه دفاعا عن الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ووصف هذه المواقف بانها تعتبر دليلا علي عمق العلاقات الاخويه بين كلا البلدين.

بدوره اشار وزير الخارجيه التونسي " عبد الوهاب عبد الله " الي القواسم الدينيه والثقافيه والتاريخيه المشتركه موكدا ضروره المزيد من تعزيز وتقويه العلاقات الثنائيه في المجالات كافه. / انتهي/

