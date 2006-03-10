خالد مشعل: خطه " اولمرت " اعلان حرب علي الشعب الفلسطيني

ونقلت وكاله مهر للانباء عن الصحافه الفرنسيه ان رئيس المكتب السياسي لحركه المقاومه الاسلاميه (حماس) اكد ان رئيس الوزراء الصهيوني بالوكاله " ايهود اولمرت " يكرر اخطاء رئيس الوزراء الميت سريريا " آريل شارون ".

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس الذي كان يتحدث لمراسل وكاله الصحافه الفرنسيه في منزله بالعاصمه السوريه دمشق " ان خطه فك الارتباط تقوم علي الانسحاب من المناطق ذات الكثافه السكانيه الفلسطينيه وهذا ليس سلاما بل اعلان حرب علي الشعب الفلسطيني " .

وراي " مشعل " ان هذه الخطه تودي الي استمرار الكيان الصهيوني بالبقاء في مساحه كبيره من الضفه الغربيه مع وجود الجدار مع الاستيطان ورفض التنازل عن القدس الشرقيه والرفض بحق العوده للشعب الفلسطيني .

وتابع قائلا " ان هذه الخطه وضعت انطلاقا من مراعاه الاعتبارات والمصالح الامنيه لاسرائيل بمعني انها تقرر من طرف واحد خطوات ترعي مصالحها الامنيه ولا تراعي متطلبات صنع سلام حقيقي القائم علي انسحاب حقيقي والاعتراف بالحقوق الوطنيه الفلسطينيه المشروعه " .

وقال " ان حماس ملتزمه بانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتريد ان تبني وان تصنع سلاما حقيقيا لكنه سلام قائم علي العدل وعلي انهاء الاحتلال واعطاء الشعب الفلسطيني الحقوق الوطنيه المشروعه " .

وحول الهدنه قال " انها تعتمد علي التزام طرفين لا طرف واحد لايجب ان يطلب المجتمع الدولي من طرف واحد الفلسطيني لانه يستضعف هذا الطرف بل يجب الذهاب الي اسرائيل لالزامها علي الهدنه " .

وكان " اولمرت " صرح الخميس ان تل ابيب ستعمل في حال تولي رئاسه الحكومه بعد الانتخابات التشريعيه في 28 آذار/ مارس/ علي رسم حدودها الدائمه التي تسمح لها بالانفصال عن غالبيه الشعب الفلسطيني والاحتفاظ باغلبيه يهوديه كبيره ومستقره . / انتهي/ .





