مجلس محافظة كربلاء يعلن وقف التعامل مع القوات الامريكية

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن رويترز ان البيان قال ان مجلس محافظة كربلاء الجنوبية اعلن يوم امس الاربعاء تعليق كافة التعاملات مع القوات الامريكية في مجال الامن والاعمار احتجاجا على قيام قوات امريكية باعتداء سافر على مكتب الامن في تلك المدينة .
وأضاف البيان ان محافظ كربلاء عقيل الخزاعي وبعد لقاء جمعه يوم امس الاربعاء مع الجنرال الامريكي دان هاو المسؤول عن القوات الامريكية في محافظتي النجف وكربلاء قرر تعليق كافة التعاملات في مجالي الامن والاعمار مع الامريكان بعد اعتدائهم السافر على امن كربلاء يوم امس (الاربعاء) واعتقال اثنين من ابناء كربلاء في منطقة حي العسكري .
وتابع البيان ان محافظ كربلاء "عبر خلال اللقاء عن استنكاره وشجبه للعملية العسكرية التي جرت يوم امس بدون علم مسبق للسلطات المحلية في المحافظة".
وذكر البيان ان محافظ كربلاء اعتبر ان العملية هي "اعتداء سافر على امن كربلاء وتصرف غير منضبط من قبل القوات الامريكية خاصة وان هذه القوات قد استخدمت اليات ثقيلة لاعتقال شخصين من ابناء المحافظة".
وقال ان الخزاعي طلب من الجنرال الامريكي "احترام البروتوكول الامني السابق بين الطرفين الذي يقضي بتسليم الملف الامني الى السلطات الامنية العراقية".
وكان مجلس محافظة بغداد قد اتخذ موقفا مماثلا الاسبوع الماضي عندما اعلن تعليق تعاونه مع القوات الامريكية بعد قيام قوات امريكية وعراقية بالهجوم على حسينية المصطفى وقتل 18 شخصا واحتجاز عشرات اخرين./انتهى/
قال بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي اليوم ان مجلس محافظة كربلاء اعلن تعليق كافة التعاملات مع القوات الامريكية في مجال الامن والاعمار احتجاجا على اعتدائها السافر على مكتب الأمن في المدينة.
رمز الخبر 308403
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