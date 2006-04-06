مجلس محافظة كربلاء يعلن وقف التعامل مع القوات الامريكية

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي اليوم ان مجلس محافظة كربلاء اعلن تعليق كافة التعاملات مع القوات الامريكية في مجال الامن والاعمار احتجاجا على اعتدائها السافر على مكتب الأمن في المدينة.