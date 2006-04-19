أحمدي نجاد يتحدث هاتفيا مع امير الكويت

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الانباء الكويتية ان الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين الرئيس احمدي نجاد وأمير الكويت تناول فيه الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها اضافة الى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك .
ولم تشر وكالة الانباء الكويتية الى تفاصيل اكثر عن هذا الاتصال ./انتهى/
بحث رئيس الجمهورية الدكتور محمود احمدي نجاد في اتصال هاتفي مع أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الانباء الكويتية ان الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين الرئيس احمدي نجاد وأمير الكويت تناول فيه الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها اضافة الى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك .
رمز الخبر 313802
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