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٢٩ أبريل ٢٠٠٦ - ١١:٢٢

بعد تقديم البرادعي تقريره عن الملف النووي الايراني

شتاينماير: المانيا تبحث عن حل دبلوماسي للملف الايراني

شتاينماير: المانيا تبحث عن حل دبلوماسي للملف الايراني

أكد وزير خارجية المانيا فرانك - فالتير شتاينماير أن بلاده لازالت تبحث عن حل دبلوماسي لتسوية الملف النووي الايراني.

 وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن صحيفة "دي فلت" الالمانية أن شتاينماير قال "ان الطريق الوحيد لتسوية الملف النووي الايراني يتمثل في الاستفادة من الوسائل الدبلوماسية".
 وأضاف وزير الخارجية الالماني "ان الحكومة الالمانية سوف تبذل كافة جهودها في هذا الاتجاه"./انتهى/

رمز الخبر 318456

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