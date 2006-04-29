شتاينماير: المانيا تبحث عن حل دبلوماسي للملف الايراني

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن صحيفة "دي فلت " الالمانية أن شتاينماير قال "ان الطريق الوحيد لتسوية الملف النووي الايراني يتمثل في الاستفادة من الوسائل الدبلوماسية".

وأضاف وزير الخارجية الالماني "ان الحكومة الالمانية سوف تبذل كافة جهودها في هذا الاتجاه"./انتهى/