الصين وروسيا ترفضان بيانا مشتركا حول البرنامج النووي الايراني

ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية ان دبلوماسيا اوروبيا صرح ان الدول الست الكبرى "لم تتمكن علي الاطلاق من الحصول علي بيان مشترك بين دول الترويكا الاوروبية (بريطانيا فرنسا والمانيا) اضافة الى الدول الثلاث (الولايات المتحده والصين وروسيا)" في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتوقع ان يجري مجلس حكام الوكاله الدوليه في اجتماعه بفيينا نقاشا محتدما حول المساله الايرانيه الا انه لا يتوقع اصدار قرار في اجتماع المجلس هذا الاسبوع, حيث يتوقع ان تجري مناقشه المساله الايرانيه يومي الاربعاء والخميس./انتهى/