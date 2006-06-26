  1. السياسة
٢٦ يونيو ٢٠٠٦ - ١٨:١٣

مقتل سبعة جنود باكستانيين في عملية انتحارية في وزيرستان

مقتل سبعة جنود باكستانيين في عملية انتحارية في وزيرستان

اعلنت مصادر امنية باكستانية مقتل سبعة جنود في عملية انتحارية استهدفت اليوم الاثنين نقطة امنية في وزيرستان القبلية.

ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية ان هذه المصادر اوضحت ان السياره المفخخه وهي من طراز تويوتا انفجرت علي مسافه حوالي سته كيلومترات شرق ميرانشاه كبري مدن ولايه شمال وزيرستان حيث تسود اضطرابات.  
وقال مسؤول ان عناصر القوات المسلحه التي كانت تسيطر علي النقطه الامنيه امروا السياره بالتوقف فانفجرت لدي توقفها واسفرت عن "مقتل سبعه جنود واصابه خمسه اشخاص آخرين بجروح"./انتهى/
رمز الخبر 345076

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