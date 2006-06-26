مقتل سبعة جنود باكستانيين في عملية انتحارية في وزيرستان

ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية ان هذه المصادر اوضحت ان السياره المفخخه وهي من طراز تويوتا انفجرت علي مسافه حوالي سته كيلومترات شرق ميرانشاه كبري مدن ولايه شمال وزيرستان حيث تسود اضطرابات.
وقال مسؤول ان عناصر القوات المسلحه التي كانت تسيطر علي النقطه الامنيه امروا السياره بالتوقف فانفجرت لدي توقفها واسفرت عن "مقتل سبعه جنود واصابه خمسه اشخاص آخرين بجروح"./انتهى/
اعلنت مصادر امنية باكستانية مقتل سبعة جنود في عملية انتحارية استهدفت اليوم الاثنين نقطة امنية في وزيرستان القبلية.
رمز الخبر 345076
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