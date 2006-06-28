وزير الدفاع: استراتيجيتنا الدفاعيه تقوم علي اساس الردع

وافادت وكاله مهر للانباء ان وزير الدفاع واسناد القوات المسلحه " مصطفي احمد نجار " اكد مواصله الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه نهجها في السير علي طريق ارساء الامن والسلام والحوار في المجالات كافه وشدد في الوقت ذاته علي ان طهران سترد علي اي تهديد الصاع صاعين.

واعلن " نجار " ان القوات المسلحه في ايران تتبوا مكانه في قمه الذروه الدفاعيه مشيرا الي التقدم الذي حققته البلاد في مختلف مجالات صنع الصواريخ والتجهيزات واوضح ان الشعب الايراني سيواصل هذا التطور .

واشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحه الي الدور الذي توديه قوات حرس الثوره الاسلاميه في المشاريع الاقتصاديه والاعماريه والصناعيه موكدا ان هذه المشاركه تتم تحت اشراف القائد العام للقوات المسلحه - قائد الثوره الاسلاميه سماحه آيه الله العظمي السيد علي الخامنئي بشكل تام. / انتهي/





