حزب الله يرفض قدوم رايس الى بيروت قبل وقف اطلاق النار

ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية ان نائب حزب الله الشيخ حسين الحاج حسن قال في كلمة امام تجمع امام مقر الامم المتحدة في بيروت "لا حضور لك (رايس) الى بيروت قبل وقف اطلاق النار", مضيفا "ليس مرغوبا بك لانك انت من ارتكب مجزرة قانا" في اشارة الى مقتل اكثر من خمسين مدنيا بينهم 22 طفلا في قصف صهيوني فجر اليوم الاحد على هذه البلدة الجنوبية قرب صور .
وتجمع حول نائب حزب الله عدد من انصار الحزب وبدأوا باطلاق هتافات ضد محطة "ال بي سي" اللبنانية التي كانت بثت برنامجا ساخرا حول الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل الهجوم الصهيوني على لبنان .
وطلب النائب الحاج حسن بالحاح من الجمع التوقف عن اطلاق شعارات "ضد هذه المحطة اللبنانية " مشددا على "موقف التضامن الوطني اللبناني " .
وهتف امامهم مرارا "بيروت حرة حرة اميركا طلعي برا " فرددوا وراءه الشعار نفسه ./انتهى/
اعلن حزب الله رفضه لاي زيارة لوزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى بيروت قبل اقرار وقف فوري لاطلاق النار .
رمز الخبر 360183
تعليقك