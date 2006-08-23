بوتو: الدعم الغربي لمشرف جعل من باكستان مستنبتا للارهاب

ونقلت وكاله مهر للانباء عن صحيفه الغاردين ان الرئيسه السابقه للحكومه الباكستانيه اعلنت ذلك في مقال لها نشرته بهذه الصحيفه واكدت ان الذي جري في السبعينات وبدايه الثمانينات , هو ان القوه تصنع القانون .
وقالت ايضا " ان الغرب بدعمه قمع التطلعات الديموقراطيه للباكستانيين اتاح للديكتاتوريه ترويج هذه الرساله في صفوف جيل جديد من الشبان الباكستانيين " .
وختمت بالقول " ان باكستانا ديموقراطيه ومتحرره من نير ديكتاتوريه عسكريه يمنعها من ان تكون مهدا لوباء الارهاب العالمي " .
وكانت بني نظير بوتو (53 عاما) غادرت باكستان في نيسان / ابريل/ 1999 تحت ضغط اتهامات بالفساد نفتها باستمرار واكدت انها وجهت اليها لدوافع سياسيه . / انتهي/
اعتبرت رئيسه الوزراء الباكستانيه السابقه " بي نظير بوتو " ان الدعم الذي تقدمه الدول الغربيه للرئيس الباكستاني برويز مشرف جعل من باكستان مستنبتا للارهاب .
رمز الخبر 370483
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