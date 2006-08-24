استشهاد 4 عراقيين وجرح 18 آخرين اثر انفجار ثلاث سيارات مفخخه في بغداد

ونقلت وكاله مهر للانباء عن الصحافه الفرنسيه ان المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه اكد ان سياره مفخخه كانت مركونه علي جانب الطريق انفجرت في الشارع المودي الي مركز شرطه الرشاد في منطقه بغداد الجديده (جنوب شرق بغداد) ادي الي استشهاد اثنين من المدنيين واصابه تسعه آخرين .

واضاف المصدر " ان سياره ثانيه كانت مركونه علي جانب الطريق في تقاطع الاعظميه (شمال بغداد) بالقرب من مركز الدفاع المدني انفجرت , ادي الي استشهاد اثنين آخرين واصابه اربعه آخرين بجروح.

وتابع المصدر " ان سياره ثالثه كانت مركونه علي جانب في شارع الربيعي (جنوب شرق بغداد) انفجرت علي موكب مدير شرطه بغداد الرصافه ما ادي جرح خمسه من عناصر الشرطه من حراسه الشخصيين . / انتهي/