تنفيذ عمليات الهجوم البرمائي ونقل القوات المحمولة جوا بنجاح

وذكر موفد وكالة مهر للانباء انه بعد تنفيذ المراحل السابقة من مناورات ضربة ذوالفقار الكبرى بنجاح فقد اجريت صباح اليوم عمليات الهجوم البرمائي وبنجاح تام وبتنسيق من جميع الوحدات المشاركة وشملت المراحل التالية : الهجوم البرمائي والغوص تحت سطح الماء والانزال الجوي وخروج القوات من الغواصات والضفادع البشرية وقوات المغاوير باتجاه الشاطئ والاستيلاء على راس الجسر والتقدم باتجاه الشاطئ الخاضع لسيطرة العدو من اجل اتخاذ موقع دفاعي.

وقال الاميرال سياري المتحدث باسم مناورات ضربة ذوالفقار البحرية في تصريح للمراسلين ضمن شرحه المراحل المختلفة للمناورات : ان عمليات الهجوم البرمائي اجريت اليوم بمشاركة وحدات النقل والطيران والغواصات التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار وكيل قائد القوة البحرية للجيش الى نجاح الوحدات البحرية والغواصات بالاقتراب من الشاطئ الذي يسيطر عليه العدو والاستيلاء عليه بعد تعيين الاهداف المحددة.

واوضح المتحدث باسم مناورات ضربة ذوالفقار البحرية الى ان وحدات المغاوير البحرية والضفادع البشرية التابعة للقوة البحرية نجحت في الوصول الى الشاطئ الخاضع لسيطرة العدو من خلال استخدام ادوات خاصة وتحقيق الاهداف المرسومة من قبل.

واشار الادميرال سياري الى استمرار مناورات ضربة ذوالفقار البحرية خلال الايام المقبلة وقال : في هذه المرحلة تمكن مشاة البحرية وباستخدام القوارب السريعة من الاقتراب الى شاطئ العدو المفترض وانهاء عملياتهم بنجاح تام بعد الاستيلاء على راس الجسر.

واشار الى عمليات الانزال الجوي موضحا ان الوحدات البحرية المختلفة لجيش الجمهورية الاسلامية باجرائها عمليات خاصة بالتعاون مع القوة البحرية وقوات المغاوير نفذت بنجاع عمليات نقل القوات المحمولة جوا واستطاعت توجيه ضربات عنيفة الى العدو المفترض على الشاطئ.

واشار وكيل قائد القوة البحرية للجيش الى قصف المناطق الشاطئية ووصول وحدات الهندسة القتالية بنجاح الى الشاطئ وتحقيق الاهداف المرسومة من قبل والاستيلاء على الشاطئ الخاضع لسيطرة العدو./انتهى/