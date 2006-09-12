حداد عادل: لن نتخلى عن حقوقنا النووية

وأفادت وكالة مهر للانباء ان حداد عادل قال في هذا اللقاء الذي جرى مساء أمس "ان الشعب الايراني لن يبيع استقلاله بأي ثمن ".

وأضاف "ان القوة الحقيقية للشعب الايراني تتجلى في مقاومته وصموده بوجه المتغطرسين لأنه يعلم بان كلامه منطقي ".

وأشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي في كلمته الى التطور الذي حققته الجمهورية الاسلامية الايرانية في شتى المجالات مؤكدا ان ايران تحرز تقدما يوما بعد آخر في القطاع الاقتصادي .

وتطرق الدكتور حداد عادل الى التقدم الذي حققته البلاد على صعيد الاكتفاء الذاتي في انتاج الحنطة قائلا "اليوم قد وصلنا الى مرحلة حققنا فيها الاكتفاء الذاتي في انتاج 90% من حاجة البلاد من المنتجات الزراعية "./انتهى/