بطريارك الارمن في طهران: البابا زعيم الكاثوليك فقط وليس المسيحيين في العالم

وافادت وكاله مهر للانباء ان كبير اساقفه الطائفه الارمنيه في طهران " سبوه سركيسيان " اعلن ذلك في بيان اصدره اكد فيه ضروره توحيد الصفوف بين اتباع الديانات السماويه مشيرا الي العلاقات المستقره والبناءه بين الكنيسه الارمنيه والعالم الاسلامي.

واشار البطريارك " سركيسيان " الي العلاقات الاخويه التي تربط هذه الطائفه بالمسلمين العرب والايرانيين موكدا ان السبيل الوحيد لاسداء الخدمه للبشريه انما يمكن من خلال اعتماد منهج الحوار والمحبه والاحترام للاخرين.

واعرب بطريارك الطائفه الارمنيه في طهران عن بالغ اسفه لجرح مشاعر اتباع الدين الاسلامي الحنيف في العالم كافه وخاصه في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه موكدا ضروره توحيد الصفوف بين جميع المومنين بالله سبحانه وتعالي. / انتهي/

