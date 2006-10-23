أمير قطر يهنئ الحكومة والشعب الايراني بعيد الفطر المبارك

وأفادت وكالة مهر للانباء ان رئيس الجمهورية الدكتور محمود احمدي نجاد قدم ايضا في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس, تهانيه الى الأمير والشعب في دولة قطر بهذه المناسبة متمنيا للعلاقات بين البلدين الشقيقين والجارين ايران وقطر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى مزيدا من التطور والازدهار .

وتمنى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في هذا الاتصال الهاتفي للشعب الايراني التوفيق والنصر , موجها دعوة الى رئيس الجمهورية لزيارة قطر ./انتهى/