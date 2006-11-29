رئيس الجمهوريه يوكد ضروره تعزيز العلاقات الاخويه بين الشعوب الاسلاميه

وافادت وكاله مهر للانباء ان الرئيس " محمود احمدي نجاد " اعتبر في هذا اللقاء الذي تم اليوم الاربعاء التخلف العلمي والصناعي لبعض الشعوب الاسلاميه يعود الي استغلال اعداء هذه الشعوب داعيا المسلمين كافه الي استخدام امكاناتها وطاقاتها وتوحيد صفها للوقوف بوجه المستكبرين وتسويه مشاكلها والعيش برفاهيه وسعاده.

واشار رئيس الجمهوريه الي التراث الحضاري والثقافي العريق الذي يمتلكه المسلمون والطاقات والامكانات الهائله التي تتوفر لديهم خاصه الشبان المومنين داعيا مسوولي السياحه الي تعزيز العلاقات الاخويه بين بلدانهم لنشر الافكار الاسلاميه الداعيه الي نشر العداله وتقويه الاعتماد علي الذات والمزيد من الانسجام بين الامه الموحده.

واكد رئيس المجلس الاعلي للامن القومي علي المكانه المهمه لكل من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه والسعوديه ودورهما في تسويه مشاكل العالم الاسلامي معتبرا التعاون الاخوي بين هذين البلدين يصب في خدمه ايران والسعوديه والعالم الاسلامي كافه. / انتهي/

