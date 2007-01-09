  1. السياسة
٩ يناير ٢٠٠٧ - ١٨:٠٩

رئيس الجمهوريه سيقوم بزياره الي ثلاث دول في اميركا اللاتينيه

رئيس الجمهوريه سيقوم بزياره الي ثلاث دول في اميركا اللاتينيه

سيقوم رئيس الجمهوريه الاسلاميه محمود احمدي نجاد اعتبارا من يوم الجمعه القادم بزياره رسميه الي ثلاث دول في اميركا اللاتينيه هي فنزويلا و نيكارغوا والاكوادور تستغرق اربعه ايام .

وافاد مراسل وكاله مهر للانباء ان وفدا سياسيا واقتصاديا رفيع المستوي سيرافق الرئيس احمدي نجاد خلال هذه الزياره .
وسيتباحث رئيس الجمهوريه مع روساء هذه الدول الثلاث حول العلاقات الثنائيه وامور تخص ايران وبلدان اميركا اللاتينيه كما سيشارك في حفل اداء قسم اليمين للرئيس الاكوادوري رافايل كوريا/انتهي/

رمز الخبر 432428

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 9 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي