رئيس الجمهوريه سيقوم بزياره الي ثلاث دول في اميركا اللاتينيه

وافاد مراسل وكاله مهر للانباء ان وفدا سياسيا واقتصاديا رفيع المستوي سيرافق الرئيس احمدي نجاد خلال هذه الزياره .

وسيتباحث رئيس الجمهوريه مع روساء هذه الدول الثلاث حول العلاقات الثنائيه وامور تخص ايران وبلدان اميركا اللاتينيه كما سيشارك في حفل اداء قسم اليمين للرئيس الاكوادوري رافايل كوريا/انتهي/