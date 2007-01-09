رئيس الجمهوريه سيقوم بزياره الي ثلاث دول في اميركا اللاتينيه

وافاد مراسل وكاله مهر للانباء ان وفدا سياسيا واقتصاديا رفيع المستوي سيرافق الرئيس احمدي نجاد خلال هذه الزياره .
وسيتباحث رئيس الجمهوريه مع روساء هذه الدول الثلاث حول العلاقات الثنائيه وامور تخص ايران وبلدان اميركا اللاتينيه كما سيشارك في حفل اداء قسم اليمين للرئيس الاكوادوري رافايل كوريا/انتهي/
سيقوم رئيس الجمهوريه الاسلاميه محمود احمدي نجاد اعتبارا من يوم الجمعه القادم بزياره رسميه الي ثلاث دول في اميركا اللاتينيه هي فنزويلا و نيكارغوا والاكوادور تستغرق اربعه ايام .
وافاد مراسل وكاله مهر للانباء ان وفدا سياسيا واقتصاديا رفيع المستوي سيرافق الرئيس احمدي نجاد خلال هذه الزياره .
رمز الخبر 432428
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