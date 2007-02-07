" حداد عادل " يوكد ضروره تظافر الجهود لنصره الشعب الفلسطيني

وافادت وكاله مهر للانباء ان رئيس مجلس الشوري الاسلامي " غلام علي حداد عادل " اشار في هذا الاجتماع الي الموامرات التي يحوكها الصهاينه المحتلون ضد المسلمين الفلسطينيين وشدد علي وقوف الشعب الايراني الي جانب الشعب الفلسطيني المسلم في محنته وسيواصل هذا النهج في المستقبل ايضا.

وشدد " حداد عادل " ضروره تظافر الجهود لدعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن هدفه الرامي لتحرير القدس الشريف والمسجد الاقصي من دنس الكيان الصهيوني مشيرا الي وجود تنسيق واتفاق تام في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بمختلف الافكار والتوجهات لنصره الشعب الفلسطيني.

وقد ناقش الاجتماع الذي حضره الامين العام للموتمر الدولي لنصره الشعب الفلسطيني وعدد من الشخصيات الاسلاميه القضايا الخاصه بالشعب الفلسطيني بينها نسف جزء من المسجد الاقصي علي يد قوات الاحتلال الصهيوني وطالبوا العالم الاسلامي بالتصدي لهذا الانتهاك الصارخ للمقدسات الاسلاميه. / انتهي/