احمدي نجاد: الانجازات الكبيرة تتحقق في ظل الصعوبات

وأفادت وكالة مهر للانباء ان الرئيس احمدي نجاد أكد اليوم في مراسم افتتاح المشروع الوطني الاول لانتاج محركات السيارات التي تعمل بالغاز, ان الشعب الايراني يمتلك الاهلية لتبوء مكانة متقدمة في العالم في كافة المجالات .

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي ان الانجازات الكبيرة تتحقق في ظل الصعوبات, قائلا "علينا ان نبذل الجهود لتذليل العقبات, والاسراع في العمل ", مؤكدا ان هذه العقبات لا يمكنها ايقاف النهضة العظيمة للشعب الايراني .

وهنأ رئيس الجمهورية كافة العلماء والمتخصصين الذين ساهموا في هذا المشروع الوطني, معتبرا ان هذه المحركات تمثل انجازا قيما لجهود متخصصينا ./انتهى/