عشره قتلى على الاقل في معارك في مقديشو

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان مراسلها شاهد جثه مدنيين اثنين في حي علي كمين في جنوب العاصمه واشار شهود الي وجود ثلاث جثث اخري.

وقال محمد علي حسن احد سكان الحي "رايت شخصين يقتلان برصاص طائش في حين جرح ثلاثه آرون , تمركز الدبابات الاثيوبيه الآن في الحي امام منزلي " وقال شاهد اخر ان جاره قتل كذلك.

وفي حي غوبتا في جنوب العاصمه كذلك قتل خمسه اشخاص في سقوط قذيفه علي مرآب , علي ما افاد سكان.

وروي احمد حسن مادوبي احد سكان الحي "لا نعرف مصدر القذيفه قد تكون قذيفه هاون او مدفعيه " موضحا ان سته اشخاص اخرين اصيبوا بجروح.

وافادت امراه تسكن الحي ان تسعه اشخاص جرحوا بينهم ثلاثه في حاله حرجه.

وتنتشر دبابات اثيوبيه في جنوب العاصمه صباح الخمس اثر هذه المعارك.

وبدات المعارك عند الساعه 15,06 بالتوقيت المحلي (الساعه 15,03ت غ ) وقد اندلعت بعدما انتشرت القوات الحكوميه الصوماليه والقوات الاثيوبيه في حي علي كمين ليل الاربعاء الخميس.

وهذه اول مواجهات بهذا الحجم تسجل في مقديشو منذ السبت بعد التوقيع الجمعه علي اتفاق لوقف اطلاق النار بين قبيله هويه والجيش الاثيوبي , حسب القبيله.

وطردت اثيوبيا التي تساند الحكومه الصوماليه قبل ثلاثه اشهر ميليشيات المحاكم الاسلاميه من الصومال بعد ان كانت تسيطر علي جزء كبير من وسط البلاد وجنوبها

وتشهد الصومال حربا اهليه منذ 1991./انتهى/

