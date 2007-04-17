احمدي نجاد: القوى المتغطرسة تريد لشعوب العالم ان تبقى فقيرة ومتخلفة

وأفادت وكالة مهر للانباء ان الرئيس احمدي نجاد القى كلمة خلال لقائه مع أهالي مدينة آباده في اطار زيارته التفقدية الحالية لمدن محافظة فارس, قال فيها "ان القوى المتغطرسة تقف بوجه التطور العلمي للشعوب لأنها تريد ان تكون العلوم والتقنيات والصناعة والتقدم حكرا لها فقط ".

وقال رئيس الجمهورية مخاطبا القوى المتغطرسة "كفوا عن هذه الأساليب وأسلكوا طريق الانبياء, طريق الصلاح والإخلاص والأمانة, واعترفوا رسميا بحقوق الشعوب ".

وأوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ان الشعب الايراني صامد في الميدان حتى يحقق كافة مطالبه وسوف لن يتراجع خطوة واحدة, مؤكدا "ان الشعب الايراني يعرف جميع حقوقه بشكل جيد, ويريد الاستفادة من كافة التقنيات والعلوم وخاصة التقنية النووية المدنية بتمامها وكمالها "./انتهى/