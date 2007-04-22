حماس تدعو كتائب القسام وفصائل المقاومة للاستعداد لمواجهة جديدة

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة انباء الامارات ان حركة حماس حملت في بيان لها الإدارة الأمريكية مسؤولية سقوط عدد كبير من الشهداء بسبب تقديم الدعم السياسي والعسكري للاحتلال كان آخرها قنابل بقيمة 65 مليون دولار .

ودعت الحركة كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية الى التوحد واستخدام جميع أساليب المقاومة .

وطالبت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" وقف جميع اللقاءات مع اسرائيل والتخندق خلف خيار الشعب الفلسطيني والمقاومة .

ودعت كذلك حكومة الوحدة الوطنية والمجلس التشريعي والمؤسسات الفلسطينية إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمتين جبهته الداخلية ودعم المقاومة بكل السبل المتاحة ./انتهى/