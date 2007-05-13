32 قتيلا ضحية اعتداء ارهابي في شمال العراق

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير صحة اقليم كردستان العراق زريان عبد الرحمن قوله خلال مؤتمر صحافي عقد في اربيل حيث نقل معظم الضحايا ان "32 شخصا جميعهم من الرجال قتلوا واصيب 115 اخرين بينهم نساء واطفال بجروح اثر هجوم انتحاري استهدف مقرا كرديا في مخمور (جنوب شرق الموصل )" واضاف ان "عشره من الجرحي في حاله خطيره جدا".
وكان العميد محمد الوكاع في شرطه الموصل اعلن في وقت سابق اليوم مقتل عشره اشخاص بينهم ضابط رفيع المستوي وجرح ستون آخرين في التفجير الذي استهدف مقار ثلاث دوائر حكوميه وحزب كردي في قضاء جنوب الموصل.
واوضح الوكاع ان "انتحاريا يستقل سياره مفخخه فجر نفسه بالقرب من قائمقاميه قضاء مخمور ومقر الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامه مسعود بارزاني ) ومديريه المرور ما اسفر عن مقتل عشره اشخاص بينهم العميد سالم الجبوري قائد شرطه بلده النمرود واصابه ستين اخرين بينهم قائمقام البلده ".
واضاف ان "قائد شرطه بلده النمرود كان في اجتماع مع قائمقام بلده مخمور".
ومن جانبه , قال شرطي مصاب بجروح في المستشفي لمراسل فرانس برس ان "شخصا يرتدي ملابس الجيش العراقي ويحمل رتبه عسكريه اسمر البشره يقود سياره رباعيه الدفع من طراز +شيفروليه + طلب المرور عبر نقطه التفتيش القريبه من مقر حزب الديمقراطي الكردستاني بحجه ان لديه اجتماعا داخل المقر".
واضاف ان "الحرس سمحوا له بالمرور وانطلق بسرعه باتجاه مدخل مقر الحزب وفجر نفسه عندها". وتقع بلده مخمور على بعد 60 كلم جنوب شرق الموصل./انتهى/
قتل ما لايقل عن 32 شخصا واصيب 115 آخرون اليوم الاحد في تفجير انتحاري استهدف اجتماعا لمسؤولين اكراد في قضاء مخمور جنوب مدينة الموصل شمال العراق.
رمز الخبر 485508
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