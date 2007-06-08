مقتل نحو 29 عراقيا وجرح العشرات في البصرة وديالى

وقبل ذلك قتل خمسة عشر شخصا على الاقل ، واُصيب ثلاثون آخرون في تفجير سيارتين مفخختين في قضاء القرنة شمال مدينة البصرة جنوب العراق .

وقال اللواء علي حمادي رئيس لجنة الأمن والطوارئ في البصرة أن السيارتين انفجرتا خلال فترة زمنية وجيزة, الاولى في محطة حافلات, اما الثانية في إحدى الاسواق, وافادت مصادر طبية وشهود العيان أن سيارات الاسعاف هُرعت الى مكان الحادث لاسعاف الجرحى.

من جانب آخر، كشفت تقارير أمس أن مستشارين للمالكي أجروا اتصالات مع ممثلين للجماعات المسلحة منذ أسابيع، وتم قبول 80% من طلباتهم.

وأضاف المسؤولون أن "الاتصالات التي أجراها عدد من مستشاري رئيس الوزراء لشؤون العشائر في بغداد مؤخرا أظهرت استعداد عدد كبير من الجماعات المسلحة للعب دور إيجابي في الحياة السياسية العراقية خصوصا أنها أظهرت استياء من تصرفات القاعدة ونهجها التكفيري في العراق الذي لا يتلاءم مع ثقافة العراقيين"، وذلك بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وقالت التقارير "إن الطلبات التي تقدم بها ممثلون عن الجماعات المسلحة خلال المباحثات المستمرة تعد إيجابية وغير تعجيزية وهناك قبول لنحو 80 % من طلباتهم خصوصــا أن الاتصالات التي يتم إجراؤها تتم بعلم رئيـس الوزراء نوري المالكي".

وأوضحت أن "بعض الجماعات بحاجة إلى تطمينات بخصوص مشاركتها السياسية وكيفية التعامل مع أفرادها بعد إلقائهم السلاح وطريقة ضمها للحياة السياسية"./انتهي/

