  1. السياسة
٢٠ يونيو ٢٠٠٧ - ١٥:٣٧

المتحدث باسم وزارة الخارجية يعرب عن اسفه لتعرض دبلوماسي كويتي الى الضرب

المتحدث باسم وزارة الخارجية يعرب عن اسفه لتعرض دبلوماسي كويتي الى الضرب

اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن اسفه لحادث تعرض السكرتير الثالث بالسفارة الكويتية بطهران الى الضرب , مؤكدا ان الحادث يخضع للمتابعة والنحقيق الجاد.

وافادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية قال في معرض رده على سؤال لوكالة الانباء الكويتية بشان هذا الحادث : نحن نأسف لهذا الاتفاق ونجري حاليا تحقيقا حول ملابسات الحادث.
واضاف : انا بذلنا قصارى جهودنا واتخذنا الاجراءات المطلوبة بعد ابلاغنا بالحادث وما زلنا نتابع القضية.
وتابع حسيني قائلا : ان مسؤولي البلدين يولون اهتماما بالعلاقات الجيدة والمتنامية بين ايران والكويت , وبالتاكيد لن يسمحوا بان تؤثر مثل هذه المسائل على العلاقات الثنائية./انتهى/



رمز الخبر 505187

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 5 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي