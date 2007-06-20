المتحدث باسم وزارة الخارجية يعرب عن اسفه لتعرض دبلوماسي كويتي الى الضرب

وافادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية قال في معرض رده على سؤال لوكالة الانباء الكويتية بشان هذا الحادث : نحن نأسف لهذا الاتفاق ونجري حاليا تحقيقا حول ملابسات الحادث.

واضاف : انا بذلنا قصارى جهودنا واتخذنا الاجراءات المطلوبة بعد ابلاغنا بالحادث وما زلنا نتابع القضية.

وتابع حسيني قائلا : ان مسؤولي البلدين يولون اهتماما بالعلاقات الجيدة والمتنامية بين ايران والكويت , وبالتاكيد لن يسمحوا بان تؤثر مثل هذه المسائل على العلاقات الثنائية./انتهى/





