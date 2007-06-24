طريق انقاذ الامريكيين في العراق هو قبولهم لنصائح ايران

واضاف : ان امريكا لم تتخذ اي خطوة ايجابية وعملية في محاربة الارهاب.
وتابع عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس قائلا : ان العمليات الارهابية استفحلت مؤخرا , وهذا امر مريب للغاية حتى ان اولئك الذين لم يثيروا الشكوك حول امريكا بهذا الشان , باتوا يرتابون في تورط امريكا وقوات الاحتلال في العمليات الارهابية.
واردف ممثل اهالي شاهرود في مجلس الشورى الاسلامي قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب باي تحرك لمواجهة انعدام الامن في العراق.
واضاف جلالي : ان طريق انقاذ العراق من ظاهرة الارهاب هو انجاز السيادة الكاملة للحكومة القانونية في العراق على جميع الشؤون العسكرية والامنية والانسحاب التدريجي للمحتلين./انتهى/
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