  1. السياسة
٢٤ يونيو ٢٠٠٧ - ١٧:١٨

مقرر لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس

طريق انقاذ الامريكيين في العراق هو قبولهم لنصائح ايران

طريق انقاذ الامريكيين في العراق هو قبولهم لنصائح ايران

اعرب مقرر لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي عن امله في ان يتبع الامريكان العقلانية ويقبلوا نصائح ايران بشان امن العراق من اجل انقاذ انفسهم وكذلك الشعب العراقي من ظاهرة الارهاب.

وقال مقرر لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي كاظم جلالي في تصريح لمراسل وكالة مهر للانباء  ضمن اشارته الى الجولة الثانية من مباحثات ايران وامريكا حول العراق : ان سلوك امريكا داخل العراق لم يتغير مطلقا وان ادائها كان سلبيا في التعامل مع ظاهرة الارهاب.
واضاف : ان امريكا لم تتخذ اي خطوة ايجابية وعملية في محاربة الارهاب.
وتابع عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس قائلا : ان العمليات الارهابية استفحلت مؤخرا , وهذا امر مريب للغاية حتى ان اولئك الذين لم يثيروا الشكوك حول امريكا بهذا الشان , باتوا يرتابون في تورط امريكا وقوات الاحتلال في العمليات الارهابية.
واردف ممثل اهالي شاهرود في مجلس الشورى الاسلامي قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب باي تحرك لمواجهة انعدام الامن في العراق.
واضاف جلالي : ان طريق انقاذ العراق من ظاهرة الارهاب هو انجاز السيادة الكاملة للحكومة القانونية في العراق على جميع الشؤون العسكرية والامنية والانسحاب التدريجي للمحتلين./انتهى/ 

 
رمز الخبر 507086

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