طريق انقاذ الامريكيين في العراق هو قبولهم لنصائح ايران

اعرب مقرر لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي عن امله في ان يتبع الامريكان العقلانية ويقبلوا نصائح ايران بشان امن العراق من اجل انقاذ انفسهم وكذلك الشعب العراقي من ظاهرة الارهاب.