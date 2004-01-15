باستطاعة ايران واوروبا الرقي بتعاونهما الى مستوى ارساء علاقات شاملة

والمح الشيخ روحاني الى التزام ايران بتعهداتها الدولية عبر تطبيقها بيان طهران وقال : ان ايران واوروبا تستطيعان من خلال الرقي بمستوى تعاونهما المشترك على صعيد حل كافة القضايا العالقة بينهما ، التوصل الى علاقات شمولية ومتعددة الجوانب في مجال مكافحة الارهاب والتصدي لاسلحة الدمار الشامل وتجريد منطقة الشرق الاوسط من هذه الاسلحة ، اضافة الى فض الازمات الاقليمية المهمة كالازمة العراقية بصورة سلمية .

واستعرض امين المجلس الاعلى للامن القومي في الجمهورية الاسلامية الايرانية المشاكل التي يعيشها الشعب العراقي ، مؤكداً ضرورة الاعراب عن اهتمام جاد من لدن المجتمع الدولي لحل هذه المشاكل ، ومضى يقول : بامكان فرنسا والاتحاد الاوروبي وبتولي دور اكثر تأثيراً ان يسهمان في تحقيق حضور فاعل للامم المتحدة في العراق ، وان تتولى هذه المنظمة عملية الاشراف على مسيرة نقل السلطة الى الشعب العراقي ، واعادة الاستقرار والامن ، والاعمار الى هذا البلد .

واعلن استعداد طهران لتعاون مع الاتحاد الاوروبي في هذا المضمار وقال : يمكن ان يمتد تعاون ايران مع الاتحاد الاوروبي الى رقعة اكبر على صعيد تحقيق الاستقرار في افغانستان وآسيا الوسطى ، ومكافحة تجارة تهريب المخدرات ، واعادة الحقوق الفلسطينية وتكريس السلام العادل .

ونوّه الى الانتخابات الرئاسية المقبلة في امريكا فقال : يجب عدم السماح باستحالة مصالح شعوب وبلدان الشرق الاوسط الى ضحية للرغبات الحزبية والانتخابية الامريكية .

من جانبه اعرب الرئيس الفرنسي جاك شيراك في هذا اللقاء عن رغبته في تنمية العلاقات الايرانية ـ الفرنسية وقال : ايران تتوفر بما لديها من حضارة عريقة جداً تفوق في قدمها ما لدى اوروبا ، على مميزات وخصائص فريدة ، وإن فرنسا ترغب في تطوير العلاقات بين اوروبا وايران ، وقد عقد الاتحاد الاوروبي العزم على تمتين علاقاته مع ايران / انتهى / .