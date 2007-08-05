فضل الله يحذر من تحويل الصراع العربي الصهيوني الى صراع عربي ايراني

وافادت وكالة الانباء الوطنية اللبنانية ان العلامة فضل الله اكد ان "العرب أو بعضهم قد ارتكب الحرام الاستراتيجي بالانخراط في مشروع واحد مع إسرائيل، وذلك سيقود إلى الفوضى وإلى ركوب القطار الأميركي المسرع نحو الحرب التي ستحرق بلدان المنطقة"، واعتبر أن العمل على تغيير وجهة الصراع في المنطقة باستخدام العناصر السياسية وتحشيد العناوين المذهبية إنما هو لمحاصرة الدول المخلصة وتخفيف الضغط عن الاحتلالين الأميركي والصهيوني.

ودعا فضل الله إلى "العمل على قيام محور الخير في المنطقة الذي لا بد من أن تنخرط فيه الشعوب العربية والإسلامية بكل قواها الفاعلة"، وناشد الدول المخلصة وحركات المقاومة القيام بخطوات سريعة لناحية الانفتاح على الآخرين وعلى الأقليات المتنوعة واحترام الخصوصيات القومية والعناوين الإسلامية واستخدام خطاب تنويري لا تنفيري في مواجهة الصفقة الأمريكية الأخيرة".

وقال: قرر العرب الذين اجتمعوا إلى رايس وغيتس في شرم الشيخ أن ينضموا إلى المتاهة الأميركية الجديدة التي أرادتها إدارة الرئيس الأميركي بوش كمحاولة أخيرة في إطار محاولاتها الرامية إلى إعادة إحياء المشروع الأميركي ـ الصهيوني باستحداث محور عربي يعمل لحساب أمريكا ويكون الكيان الصهيوني هو العنصر الفاعل فيه والموجه لحركته من بعد، وإن برزت الأسماء الأميركية في الواجهة.

واضاف: إن الدوافع والأسباب التي قادت إلى هذا المحور أو هذه الجبهة ليست عربية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العناصر المادية التي يراد لها أن تساهم في تدعيمه، فحتى صفقات التسلح التي يستفيد العرب منها على مستوى الدعاية والتوجيه سوف تكون جاهزة للاستخدام الأميركي وقت الحاجة، لأن العرب قرروا منذ القمم الماضية ألا يستخدموا أي شعار يوحي بأنهم في صدد الدخول في صراع مسلح مع الكيان الصهيوني وعقدوا العزم على ألا تستخدم أسلحتهم الأميركية الصنع في وجه عدوهم التاريخي، وقرروا أن يعيدوا الحياة إلى شركات ومصانع السلاح الأميركية والبريطانية.

وختم فضل الله: "الحاجة تبدو ماسة لبلورة محور الخير في المنطقة على أسس وطنية وتحررية مع احترام للقيم الإسلامية وللعناوين العربية الكبرى ومن خلال السعي لإيجاد أرضية حقيقية للمواجهة انطلاقا من العراق وغيره لتأطير جهود كل القوى المخلصة في نطاق مقاومة شريفة بدأنا نشهد تجلياتها على أكثر من صعيد"./انتهى/