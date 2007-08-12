مقتل محافظ الديوانية وقائد شرطتها في انفجار قنبلة

وذكرت رويترز ان "خليل جليل حمزة" محافظ الديوانية وهي محافظة شيعية بجنوب العراق واللواء "خالد حسن" قائد الشرطة كانا عائدان الى الديوانية مركز المحافظة على بعد 180 كيلومترا جنوبي بغداد عندما انفجرت القنبلة في موكبهما .

وقالت الشرطة ان حسن تولى منصبه قبل أقل من أسبوع .

وكان حمزة عضوا في المجلس الاعلى الاسلامي في العراق أكبر حزب شيعي في البلاد .

وكان الرجلان يحضران جنازة واحد من أبرز شيوخ العشائر في بلدة عفك على بعد 30 كيلومترا شرقي المدينة .

وقتل أيضا ثلاثة من حراسهما الشخصيين في الانفجار كما أصيب ثلاثة آخرين, حيث سارعت السلطات المحلية بفرض حظر للتجول الى أجل غير مسمى ./انتهى/