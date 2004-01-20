نائب الرئيس الامريكي يعترف بصعوبة العثور على اسلحة الدمار الشامل في العراق

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة انباء الشرق الاوسط ان تشيني قال في مقابلة صحفية انه من المبكر البت فى قضية امتلاك العراق فى عهد نظام صدام حسين للاسلحة الكيماوية والبيولوجية.

واشار نائب الرئيس الامريكي الى انه لا يمكنه التاكيد على ما اذا كان هناك خطأ ام لا فى المعلومات الاستخبارية التى استقتها بلاده بشان امتلاك العراق اسلحة دمار شامل.

واعترف تشينى بالصعوبة البالغة فى العثور على مثل هذه الاسلحة وخاصة الكيماوية والبيولوجية منها لان هناك امكانية لانتاجها فى وقت قصير وانها معرضة للتلف السريع./انتهى/