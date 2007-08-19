اشرار مسلحون يغلقون الطريق الواصل بين ايرانشهر وجابهار

وذكر مراسل وكالة مهر للانباء ان الاشرار المسلحين اقدموا على اغلاق الطريق الرئيسي بين جابهار وايرانشهر وقاموا باضرام النيران في صهريجين للنفط واربع شاحنات وسيارتي صالون , فيما ذكرت بعض المصادر المحلية ان الاشرار اضرموا النار في حافلة للركاب واحتجزوا عددا من الرهائن.

واضاف المراسل ان الحادث وقع في مفترق سنكان على مسافة كيلومتر واحد من مخفر رندان و6 كيلومترات من مخفر نوبنديان و10 كيلومترات من مخفر بلان.

وكانت محافظة سيستان وبلوشستان كانت قد شهدت خلال الاعوام الاخيرة العديد من الاعمال الارهابية راح ضحيتها عددا من المدنيين وافراد في الشرطة والحرس الثوري./انتهى/