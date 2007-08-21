اجراء امريكا ضد الحرس الثوري مؤشر على سياستها الاحادية الجانب

وقال الدكتور كنث كاتزمان (Dr. Kenneth Katzman) محلل قضايا الشرق الاوسط وخاصة شؤون ايران والعراق في مؤسسة ابحاث الكونغرس الامريكي في حديث مع مراسل وكالة مهر للانباء : ان الهدف من محاولة ادراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الارهابية هو للايحاء للاوروبيين ان امريكا تريد اتخاذ اجراءات احادية الجانب ضد ايران.

واضاف : ان هذا الاجراء هو وسيلة للطلب من الاوروبيين لفرض مزيد من العقوبات من قبل الامم المتحدة ضد ايران.

وقال الدكتور كاتزمان الذي عين في عام 1996 في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الامريكي حول المحادثات الايرانية الامريكية حول القضية العراقية : من وجهة نظري فان محادثات امريكا وايران في بغداد لم تحقق اي تقدم./انتهى/