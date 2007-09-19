آقازاده يلتقي في فيينا مع ممثلي دول ترويكا عدم الانحياز

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان رضا آقازاده قام خلال هذا اللقاء الذي جرى ليلة أمس بشرح آخر انجازات ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشأن النووي, وما توصلت اليه المحادثات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية .

بدورهم أعرب ممثلوا دول ترويكا عدم الانحياز في هذا اللقاء عن دعم بلدانهم لمواقف وحقوق ايران النووية , مؤكدين على ضرورة مواصلة طريق المحادثات ومسيرة التعاون الجديدة لايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتجنب استخدام كافة أشكال الضغوط في هذا الشأن .

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية أكد خلال كلمة القاها في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين, على حق ايران المشروع في امتلاك التقنية النووية المدنية, ومواصلة مسيرة المحادثات من أجل تبديد القلق والغموض المحتمل ./انتهى/