مساعد وزير الداخليه : الامن مستتب علي الحدود في شرق ايران

واضاف مساعد وزير الداخليه في تصريح لوكاله مهر للانباء ان التعاون التي ابدتها القوات الباكستانيه مع قوات الامن الايرانيه في الحدود الشرقيه ادت الي اعاده الامن والهدوء في الحدود المشتركه بين البلدين .

واشاد افشاربالتعاون القائم بين اهالي المحافظات الشرقيه مع قوي الامن قائلا ان ثمه اجراءات اتخذت بمساعده اهالي المنطقه للسيطره علي امن الحدود ./انتهي /