مساعد وزير الداخليه : الامن مستتب علي الحدود في شرق ايران

واضاف مساعد وزير الداخليه في تصريح لوكاله مهر للانباء ان التعاون التي ابدتها القوات الباكستانيه مع قوات الامن الايرانيه في الحدود الشرقيه ادت الي اعاده الامن والهدوء في الحدود المشتركه بين البلدين .
واشاد افشاربالتعاون القائم بين اهالي المحافظات الشرقيه مع قوي الامن قائلا ان ثمه اجراءات اتخذت بمساعده اهالي المنطقه للسيطره علي امن الحدود ./انتهي /
وصف مساعد وزير الداخليه في الشوون السياسيه علي رضا افشار الامن في الحدود بانه علي ما يرام قائلا ان التعاون القائم بين قوي الامن الايرانيه والباكستانيه اسفرت الي اعاده الامن في الحدود الشرقيه .
واضاف مساعد وزير الداخليه في تصريح لوكاله مهر للانباء ان التعاون التي ابدتها القوات الباكستانيه مع قوات الامن الايرانيه في الحدود الشرقيه ادت الي اعاده الامن والهدوء في الحدود المشتركه بين البلدين .
رمز الخبر 561873
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