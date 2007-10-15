الملتقى الدولي لتبعات استخدام الاسلحة الكيمياوية ضد ايران سيعقد الاسبوع القادم بطهران

بمناسبة مرور 20 عاما على الهجوم بالاسلحة الكيمياوية من قبل النظام العراقي السابق على مدينة سردشت، سيقام بطهران الملتقى الدولي الاول لدراسة تبعات استخدام الاسلحة الكيمياوية ضد ايران.