هاشمي رفسنجاني: تهديد الأعداء لايران ليس بالأمر الجديد

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان آية الله هاشمي رفسنجاني وصل صباح اليوم الى مدينة اراك للمشاركة في ملتقى إحياء ذكرى شهداء الجيش في المحافظة المركزية .

وأوضح رئيس مجلس خبراء القيادة في تصريح للصحفيين لدى وصوله اراك أن تحركات وتواجد القوات العسكرية لأمريكا وحلفائها في المنطقة والتصريحات وإعداد السيناريوهات ضد ايران أمر غير مسبوق, مبينا أن تهديدات الأعداء للجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بالشيء الجديد وان ايران تواجه هذه التهديدات منذ انتصار الثورة وحتى الآن .

ووصف آية الله هاشمي رفسنجاني الشهداء بأنهم رأسمال البلاد الثقافي, مؤكدا على ضرورة الحفاظ على تراث الشهداء وإحياء ذكراهم في المجتمع ./انتهى/