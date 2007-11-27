قائد الثورة: الضمائر الحية وكل الأحرار في العالم الى جانب الشعب الفلسطيني

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء أن قائد الثورة أشار خلال لقائه مع الرئيس السريلانكي الى تاريخ العلاقات بين ايران وسريلانكا وضرورة تطويرها, قائلا "ان قارة آسيا تملك امكانات جيدة لتنمية التعاون بين بلدانها, حيث لم يلق هذا الأمر الأهتمام المطلوب ".

وتطرق آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الى التعامل الجيد للحكومة السريلانكية مع المسلمين في هذا البلد, معربا عن تقديره لهذه السياسة .

وأشاد قائد الثورة الاسلامية بالمواقف الايجابية للحكومة السريلانكية تجاه الشعب الفلسطيني, موضحا "ان الجبهة المدافعة عن الصهيونية قامت بخطوات كثيرة لتضييع حقوق الشعب الفلسطيني, ونموذجا على ذلك عقد مؤتمر انابوليس, الا ان الضمائر الحية والناس الأحرار يقفون الى جانب الشعب الفلسطيني ويقدمون الدعم له ".

بدوره وصف الرئيس السريلانكي في هذا اللقاء محادثاته مع المسؤولين الايرانيين والاتفاقات المبرمة بين البلدين بأنها كانت ناجحة, قائلا "ان ايران وسريلانكا تربطهما مع بعضهما علاقات عريقة, وتم حتى الآن تقديم وتنفيذ مشاريع متعددة ".

وأشار الرئيس السريلانكي الى تشكيل لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في سريلانكا, موضحا "نحن ندين الهجمات الصهيونية, وندعم فكرة تشكيل دولة فلسطينية مستقلة "./انتهى/