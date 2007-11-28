طهران تستضيف الاسبوع القادم اجتماع رؤساء السلطات القضائية في الدول الاسلامية

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان حجة الاسلام رئيسي أضاف في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء أنه سيشارك في هذا الاجتماع الذي سينعقد على مدى الايام 4و5و6 من شهر كانون الأول/ديسمبر, كبار المسؤولين في السلطات القضائية في الدول الاسلامية على مستوى رؤساء السلطات القضائية ووزراء, مبيناً بأن أغلب الدول الاسلامية أعلنت استعدادها للمشاركة في هذا الاجتماع .

وأوضح حجة الاسلام‌ رئيسي أن هذا الاجتماع الذي ينعقد لأول مرة بين الدول الاسلامية يأتي في اطار تعزيز التضامن بين هذه الدول, مضيفاً بأن من شأن هذا الاجتماع أن يؤدي دوراً هاماً في التقريب بين البلدان الاسلامية .

واشار الى ان الاجتماع سيناقش طرق التعاون الحقوقي بين الدول الاسلامية وآليات العمل لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب وتهريب البشر والمخدرات واسترجاع المجرمين والتعريف بالثقافة والحضارة الاسلاميتين ودور السلطات القضائية في الدول الاسلامية في تحقيق هذا الامر ومناقشة النظام القضائي في الدول الاسلامية في مايتعلق بطريقة أختيار وتدريب وتعيين القضاة ودراسة سبل التعاون الدولي للمشاركة بشكل دائم في التصويت على القوانين الدولية وإقرارها بالشكل الذي ينسجم مع ثقافة ومصالح الدول الاسلامية اضافة الى تعزيز العلاقات العلمية والبحثية بين المراكز القانونية والقضائية في البلدان الاسلامية ./انتهى/