متكي: .../إضافة أولى/

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان متكي أشار في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين الى السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية, موضحا بأن تم تحديد أطار جديد للعلاقات بين ايران والغرب يقوم على اساس القانون والعدالة.

وقال متكي "نحن نسير باتجاه خلق حالة توازن في العلاقات الخارجية في شتى المجالات ومنها العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية, وان الواقع يعكس بأن العلاقات على مدى 150 عاما الماضية كانت في أغلبها مع اوروبا وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية انحصرت العلاقات مع امريكا, والتكنوقراط الايرانيون كانوا يميلون الى الغرب وليس لديهم معرفة كافية بشأن العلاقات والتعامل الاقتصادي مع باقي بقاع العالم".

وأشار وزير الخارجية الى تاريخ ايران العريق المبني على حب السلام والتعايش قد حول هذا البلد الى ان يكون مصدر الهام وتأثير حتى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أصبحت في الوقت الحاضر جزء من الحل لقضايا المنطقة.

وأكد ان ايران لم تكن البادئة بحرب مطلقا ولم تستغل أي أزمة دولية, بل هي تسعى لحل الأزمات وانهاء مأساة الشعوب التي تعاني من تلك الأزمات.

وتطرق متكي الى موقف ايران من قضيتي العراق وافغانستان, قائلا "ان سياسة ايران الخارجية تتمثل في تقديم الدعم لهذين البلدين والدفاع عن إرادة شعبيهما والعملية السياسية وبناء الحكومة فيهما, حتى ان ايران قبلت بالتحاور مع عدوها من أجل ارساء الأمن في العراق".

وأضاف "نحن كذلك نتبنى أكثر المواقف منطقية حيال لبنان, دون التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد, ونؤكد على ان يكون الشعب اللبناني هو الذي يتخذ قراراته".

وأشار متكي الى الموضوع النووي الايراني, مؤكدا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتحاور مع جميع الذين يعترفون بحقوقها طبقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT ) والاجابة على اي سؤال وإزالة أي سوء فهم محتمل./انتهى/