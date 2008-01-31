ايران تقترح على الهند وباكستان إجراء محادثات في طهران حول مشروع انبوب الغاز

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن صحيفة "داون" الهندية ان ايران أقترحت على كل من الهند وباكستان إجراء محادثات يوم 12 أو 13 شباط/فبراير القادم في طهران من اجل تسوية خلافاتهما حول عقد أنبوب الغاز الايراني الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار.

ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي أعلن فيه وزير النفط الهندي "مارلي ديورا" عزمه على إجراء محادثات مع المسؤولين الباكستانيين لتسوية الخلافات المتبقية.

يذكر ان الهند وباكستان قد توصلتا في وقت سابق الى اتفاق حول رسوم "الترانزيت" لانبوب الغاز الذي يمر عبر الاراضي الباكستانية./انتهى/