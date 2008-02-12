هاشمي رفسنجاني يحذر من الخطط الأمنية الغربية للمنطقة

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان آية الله هاشمي رفسنجاني القى كلمة قبل ظهر اليوم الثلاثاء في ملتقى أقيم في طهران حول مستقبل منطقة جنوب غرب آسيا شاركت فيه عدد من الشخصيات الآسيوية.

وأوضح هاشمي رفسنجاني بأن "الغربيين ولأجل تحقيق أهدافهم عملوا على محورين, الأول هو خلق دول صغيرة في المنطقة وهو الهدف الذي يواصلون العمل على تحقيقه, حتى اننا نعلم بحسب المعلومات المتوفرة لدينا انهم يحاولون حتى الآن خلق عدد من الدول الصغيرة في المنطقة, وأنا اعتقد ان منطقتنا ستشهد أحداثا كثيرة ولهذا علينا ان نكون واعين".

واشار رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الى ما تتمتع به منطقة جنوب غرب آسيا من امكانات وخصائص وأطماع الأجانب بهذه المنطقة, موضحا ان الدول الاجنبية حتى لو ارادت لبلد ما شيئا من التقدم والتطور فانها تريده في ظل الأساطيل العسكرية والاقتدار العسكري والاعلام السياسي المكثف.

وتطرق هاشمي رفسنجاني الى نتائج الحربين العالميتين الأولى والثانية وآثارها على منطقة جنوب غرب آسيا, قائلا "ان هذه الحرب التي أحرقت أوروبا وآسيا خلفت آثارا خطيرة للغاية كان أخطرها زرع كيان غير مشروع باسم اسرائيل يمثل مركز هذه المؤامرات".

وأكد رئيس مجلس خبراء القيادة على أهمية تنفيذ فكرة الأمن الاقليمي, داعيا المشاركين في هذا الملتقى الى تبيان فلسفتها بشكل شفاف.

واعتبر هاشمي رفسنجاني ان التنافس بين دول المنطقة لايتعارض مع مشاريع التعاون الكبيرة المشتركة, مؤكدا ان بإمكاننا ان نشهد تعاوننا بين دول جنوب غرب آسيا مع وجود منافسة بناءة./انتهى/