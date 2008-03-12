وزير الدفاع البريطاني يصل الى البصرة في زيارة لم يعلن عنها

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان براون شارك فور وصوله الى البصرة (550 كم جنوب بغداد) في مؤتمر لإعاده تأهيل موانئ المدينة بحضور نائب رئيس الوزراء برهم صالح ووزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي وعدد كبير من المسؤولين والدبلوماسيين.
من جهته, اكد الجيش البريطاني وجود براون في البصرة لكنه لم يحدد موعد وصوله.
ويتمركز حوالي 4100 جندي بريطاني في محيط مطار البصرة, بحسب وزارة الدفاع./انتهى/
وصل وزير الدفاع البريطاني "ديس براون" اليوم الاربعاء في زيارة لم يعلن عنها الى مدينة البصرة, ثاني اكبر مدن العراق ومنفذها البحري الوحيد.
رمز الخبر 653512
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